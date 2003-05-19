Левчук Николай
Место рожденияБрестская область Пружанский район д. Залесье
Дата рождения08.02.1932
Дата смерти19.05.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1932
Отец: Левчук Яков
Мать: Анастасия Франциевна
Место жительства
1950
приехал к брату (Мише)
Работа или профессия
С 1950 по 1954
плотник | ФЗО №14 Ленмостстрой
Военная служба
1954
стрелок, сапер | С 1954 по 1957
Работа или профессия
С 1958 по 1968
плотник | Ленмостострой
Бракосочетание
13.09.1960
Жена: Левчук (Данилкина) Нина
Рождение ребёнка
18.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левчук (Данилкина) Нина
Работа или профессия
С 1968 по 1993
Долбежник (долбежный станок) | Пролетарский завод
Смерть
19.05.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно