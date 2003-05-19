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Левчук Николай

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Место рождения

Брестская область Пружанский район д. Залесье

Дата рождения

08.02.1932

Дата смерти

19.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1932

Отец: Левчук Яков

Мать: Анастасия Франциевна

Место жительства
1950
приехал к брату (Мише)
Работа или профессия
С 1950 по 1954
плотник | ФЗО №14 Ленмостстрой
Военная служба
1954
стрелок, сапер | С 1954 по 1957
Работа или профессия
С 1958 по 1968
плотник | Ленмостострой
Бракосочетание
13.09.1960

Жена: Левчук (Данилкина) Нина

Рождение ребёнка
18.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левчук (Данилкина) Нина

Работа или профессия
С 1968 по 1993
Долбежник (долбежный станок) | Пролетарский завод
Смерть
19.05.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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