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Корсаков Владимир Александрович

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Место рождения

Яковково, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

14.07.1837 ст.

Дата смерти

14.03.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковково, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
14.03.1879 ст.
Похороны
?.03.1879 ст.
Гедевский погост, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Похоронен на кладбище при храме Архистратига Михаила, ул. Сторожовская, село Алёховщина. Приблизительно в 3 км находилось одно из поместий Корсаковых Яковково.
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