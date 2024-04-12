Корсаков Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения14.07.1837 ст.
Дата смерти14.03.1879 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1837 ст.
Смерть
14.03.1879 ст.
Похороны
?.03.1879 ст.
Гедевский погост, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Похоронен на кладбище при храме Архистратига Михаила, ул. Сторожовская, село Алёховщина. Приблизительно в 3 км находилось одно из поместий Корсаковых Яковково.