Лопатина Фекла Исидорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина Фекла Исидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Иосиф Феодоров

Рождение ребёнка
28.02.1900

Сын: Лопатин Павел Иосифов

Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров

Рождение ребёнка
19.04.1901

Сын: Лопатин Василий Иосифов

Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров

Рождение ребёнка
27.04.1905

Дочь: Лопатина Фекла Иосифова

Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров

Рождение ребёнка
15.06.1906

Сын: Лопатин Евсевий Иосифов

Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров

Рождение ребёнка
31.08.1907

Дочь: Лопатина Анна Иосифова

Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров

Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Лопатина Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров

Смерть
Неизвестно

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