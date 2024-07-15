Лопатина Фекла Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1900
Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров
Рождение ребёнка
19.04.1901
Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров
Рождение ребёнка
27.04.1905
Дочь: Лопатина Фекла Иосифова
Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров
Рождение ребёнка
15.06.1906
Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров
Рождение ребёнка
31.08.1907
Дочь: Лопатина Анна Иосифова
Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров
Рождение ребёнка
14.10.1908
Дочь: Лопатина Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Лопатин Иосиф Феодоров
Смерть
Неизвестно