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(Ржевусская) Анна Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.06.1873

Дата смерти

18.04.1924

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1873

Отец: Верховский Владимир Владимирович

Мать: Верховская Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Арнольди Марианна Николаевна

Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович

Рождение ребёнка
10.11.1915

Дочь: Ржевусская Марина Николаевна

Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржевусский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович

Смерть
18.04.1924
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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