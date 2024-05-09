Евстигнеев Петр Ананьевич 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евстигнеев Петр Ананьевич

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Место рождения

село Харгажин Тулунский район Иркутской области

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Евстигнеев Ананий

Мать: Евстигнеева Нюра

село Харгажин Тулунский район Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Евстигнеева (Фролова) Нина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Евстигнеева (Фролова) Нина Егоровна

Награда
1945
Военная служба
1945
Рождение ребёнка
24.06.1950

Дочь: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна

Мать ребёнка: Евстигнеева (Фролова) Нина Егоровна

Каранцай, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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