Евстигнеев Петр Ананьевич
Место рождениясело Харгажин Тулунский район Иркутской области
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Евстигнеев Ананий
Мать: Евстигнеева Нюра
село Харгажин Тулунский район Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Евстигнеева (Фролова) Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Виктор Петрович
Мать ребёнка: Евстигнеева (Фролова) Нина Егоровна
Награда
1945
Военная служба
1945
Рождение ребёнка
24.06.1950
Дочь: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна
Мать ребёнка: Евстигнеева (Фролова) Нина Егоровна
Каранцай, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно