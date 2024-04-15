Белокур Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Белокур Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1893 ст.
Мать ребёнка: Белокур Параскева Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJQ-L?i=392&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно