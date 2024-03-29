(Татур) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Татур) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1882

Отец: Татур Феликс

Мать: Татур Анна

Смерть
Неизвестно
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