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(Татур) Мария
(Татур) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1882
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Татур Феликс
1836 г.р.
Мать
Татур (Ковалинская) Анна
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1882
Отец:
Татур Феликс
Мать:
Татур Анна
Смерть
Неизвестно
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