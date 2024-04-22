Плеханова (Девятиярова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1983
Рождение ребёнка
22.07.2005
Дочь: Митрофанова София Игоревна
Отец ребёнка: Митрофанов Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
09.11.2010
Сын: Плеханов Макар Максимович
Отец ребёнка: Плеханов Максим Николаевич
Рождение ребёнка
24.04.2012
Сын: Плеханов Николай Максимович
Отец ребёнка: Плеханов Максим Николаевич
Рождение ребёнка
09.12.2019
Дочь: Плеханова Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Плеханов Максим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно