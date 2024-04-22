Плеханова (Девятиярова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Девятиярова) Елена Владимировна

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Место рождения

Каракокша, Чойский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

24.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1983

Отец: Девятияров Владимир Демьянович

Мать: Девятиярова Ирина Васильевна

Каракокша, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
22.07.2005

Дочь: Митрофанова София Игоревна

Отец ребёнка: Митрофанов Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
09.11.2010

Сын: Плеханов Макар Максимович

Отец ребёнка: Плеханов Максим Николаевич

Сейка, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
24.04.2012

Сын: Плеханов Николай Максимович

Отец ребёнка: Плеханов Максим Николаевич

Сейка, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
09.12.2019

Дочь: Плеханова Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Плеханов Максим Николаевич

Сейка, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Игорь Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плеханов Максим Николаевич

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