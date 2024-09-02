Малахов Анисим Копейщик Микифорович
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1711
Сын: Малахов Ермил Однодворец Анисимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно