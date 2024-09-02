Малахов Анисим Копейщик Микифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Анисим Копейщик Микифорович

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Малахов Осип Анисимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1711

Сын: Малахов Ермил Однодворец Анисимович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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