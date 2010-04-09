Бердникова (Глянцева) Ульяна Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Глянцева) Ульяна Клементьевна

Место рождения

Паутово, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

09.04.2010

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Глянцев (Глянц) Клемент Феоктистович

Мать: не указана

Паутово, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Алексей Алексеевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
09.04.2010

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