Бердникова (Глянцева) Ульяна Клементьевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти09.04.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Глянцев (Глянц) Клемент Феоктистович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Алексей Алексеевич
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
09.04.2010