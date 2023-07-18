Созонов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Созонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созонов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Созонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созонова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Созонова Анастасия
Рождение ребёнка
19.11.1936
Дочь: Клевцова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Созонова Анастасия
Смерть
Неизвестно