Созонов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Иван Федорович

Мать ребёнка: Созонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Созонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Созонова Анастасия

Рождение ребёнка
19.11.1936

Дочь: Клевцова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Созонова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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