Богословский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский Михаил

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Богословская) Мария

Рождение ребёнка
1876

Сын: Богославский Филипп Михайлович

Мать ребёнка: (Богословская) Мария

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Богославский Федор Михайлович

Мать ребёнка: (Богословская) Мария

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1900
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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