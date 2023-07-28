Богословский Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Богословская) Мария
Рождение ребёнка
1876
Сын: Богославский Филипп Михайлович
Мать ребёнка: (Богословская) Мария
Рождение ребёнка
1882
Сын: Богославский Федор Михайлович
Мать ребёнка: (Богословская) Мария
Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1900