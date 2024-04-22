Кокорин Афанасий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Афанасий Иванов

Кокорин Афанасий Иванов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1721
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
Около 1721

Отец: Кокорин Иван Михайлов

Мать: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1742

Жена: Кокорина Феврония Яковлева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кокорин Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Кокорина Феврония Яковлева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кокорин Григорий Афанасьев

Мать ребёнка: Кокорина Феврония Яковлева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кокорин Прокопий Афанасьев

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1748

Жена: Кокорина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кокорин Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кокорин Сосипатр Афанасьев

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679
Смерть
1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close