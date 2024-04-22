Кокорин Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1721
Рождение
Около 1721
Отец: Кокорин Иван Михайлов
Бракосочетание
До 1742
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Кокорина Феврония Яковлева
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кокорин Григорий Афанасьев
Мать ребёнка: Кокорина Феврония Яковлева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кокорин Прокопий Афанасьев
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Иванова
Бракосочетание
1748
Жена: Кокорина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кокорин Сосипатр Афанасьев
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Иванова
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679
Смерть
1795