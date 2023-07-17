Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозгунов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
08.04.2006

Дочь: Мозгунова Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Мозгунов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
17.02.2010

Дочь: Мозгунова Полина Вячеславовна

Отец ребёнка: Мозгунов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
20.10.2017

Дочь: Мозгунова Марина Вячеславовна

Отец ребёнка: Мозгунов Вячеслав Михайлович

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