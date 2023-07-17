Мозгунова - Герасименко Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.2006
Дочь: Мозгунова Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Мозгунов Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.2010
Дочь: Мозгунова Полина Вячеславовна
Отец ребёнка: Мозгунов Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
20.10.2017
Дочь: Мозгунова Марина Вячеславовна
Отец ребёнка: Мозгунов Вячеслав Михайлович