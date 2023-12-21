Рыбинский Максим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1939
Сын: Рыбинский Илья Максимович
Мать ребёнка: Рыбинская Татьяна Федотовна
Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбинский Михаил Максимович
Мать ребёнка: Рыбинская Татьяна Федотовна
Смерть
Неизвестно