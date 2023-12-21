Рыбинский Максим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинский Максим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1939

Сын: Рыбинский Илья Максимович

Мать ребёнка: Рыбинская Татьяна Федотовна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинская Татьяна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбинский Михаил Максимович

Мать ребёнка: Рыбинская Татьяна Федотовна

Смерть
Неизвестно
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