Лернер Эля Хаим Гершевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лернер Ида Элевна
Мать ребёнка: Лернер Гитта
Рождение ребёнка
13.03.1914
Сын: Лернер Яков (Овший) Элевич
Мать ребёнка: Лернер Гитта
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лернер Давид Элевич
Мать ребёнка: Лернер Гитта
Смерть
1945