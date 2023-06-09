Лернер Эля Хаим Гершевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лернер Эля Хаим Гершевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лернер Ида Элевна

Мать ребёнка: Лернер Гитта

Рождение ребёнка
13.03.1914

Сын: Лернер Яков (Овший) Элевич

Мать ребёнка: Лернер Гитта

Рождение ребёнка
1916

Сын: Лернер Давид Элевич

Мать ребёнка: Лернер Гитта

Смерть
1945

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