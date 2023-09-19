Ананий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананий Павлович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Между 1804 и 1805 г.р.
Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Павел Николаевич

Мать: Авдотья Федоровна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
После 1820

Жена: (Субботина) Зиновья Дмитриевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Михаил Ананьевич

Мать ребёнка: Татьяна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Екатерина Ананьевна

Мать ребёнка: Татьяна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1834 и 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Сухарева Ульяна Ананьевна

Мать ребёнка: Татьяна

Есюнино, Шуйский район, Северный край

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