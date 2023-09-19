Ананий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Павел Николаевич
Мать: Авдотья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
После 1820
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Михаил Ананьевич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Ананьевна
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
Между 1834 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Сухарева Ульяна Ананьевна
Мать ребёнка: Татьяна