Сагадиева (Шарафетдинова) Адия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагадиева (Шарафетдинова) Адия

Место рождения

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н

Дата рождения

1905

Дата смерти

22.02.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шарафетдин

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаянов Салимян

Отец ребёнка: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Работа или профессия
Неизвестно
барабанчик конной молотилки.
Рождение ребёнка
22.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Рождение ребёнка
03.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Рождение ребёнка
01.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Смерть
22.02.1965

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