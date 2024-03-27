Сагадиева (Шарафетдинова) Адия
Место рожденияд.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Дата рождения1905
Дата смерти22.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Шарафетдин
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаянов Салимян
Отец ребёнка: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич
Работа или профессия
Неизвестно
барабанчик конной молотилки.
Рождение ребёнка
22.10.1925
Рождение ребёнка
03.04.1930
Рождение ребёнка
01.04.1944
Смерть
22.02.1965