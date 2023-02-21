Узлова (Семахина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семахин ?
Мать: Семахина ?
Рождение ребёнка
22.03.1926
Дочь: Коротенько Евдокия
Отец ребёнка: Узлов Григорий Самойлович
Абатский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Галина
Отец ребёнка: Узлов Григорий Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938