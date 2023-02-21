Узлова (Семахина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узлова (Семахина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семахин ?

Мать: Семахина ?

Рождение ребёнка
22.03.1926

Дочь: Коротенько Евдокия

Отец ребёнка: Узлов Григорий Самойлович

Абатский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Галина

Отец ребёнка: Узлов Григорий Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узлов Григорий Самойлович

Смерть
1938
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