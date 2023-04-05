Фомина (Данилова) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Данилова) Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1919

Дата смерти

25.12.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919

Отец: не указан

Мать: Павлова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Николай Григорьевич

Нослы
Рождение ребёнка
25.04.1947

Сын: Фомин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Фомин Николай Григорьевич

Нослы
Рождение ребёнка
24.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Николай Григорьевич

Нослы
Рождение ребёнка
25.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Николай Григорьевич

Нослы
Рождение ребёнка
15.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Николай Григорьевич

Нослы
Рождение ребёнка
16.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Николай Григорьевич

Нослы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Николай Григорьевич

Смерть
25.12.1985
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