Фомина (Данилова) Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1919
Дата смерти25.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919
Мать: Павлова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.09.1942
Нослы
Рождение ребёнка
25.04.1947
Отец ребёнка: Фомин Николай Григорьевич
Нослы
Рождение ребёнка
24.06.1949
Нослы
Рождение ребёнка
25.12.1951
Нослы
Рождение ребёнка
15.04.1954
Нослы
Рождение ребёнка
16.06.1956
Нослы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1985