Полянский Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Полянский Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Полянский Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Полянский Михайло Васильев
Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Полянская Васса Васильева
Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова
Смерть
Неизвестно