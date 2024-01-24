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Полянский Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Полянский Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Полянский Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Полянский Михайло Васильев

Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Полянская Васса Васильева

Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова

Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Полянский Исаак Васильев

Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Полянский Иван Васильев

Мать ребёнка: Полянская Наталия Иосифова

Смерть
Неизвестно
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