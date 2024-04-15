Куратова Дарья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Куратов Григорий Герасимович
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Смерть
Неизвестно