Хенкин (Хацкевич) Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хенкин (Хацкевич) Хана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хацкевич ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хенкин Давидович

Рождение ребёнка
16.09.1926

Сын: Хенкин Михаил

Отец ребёнка: Хенкин Давидович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Хенкинa) Соня ((София)

Отец ребёнка: Хенкин Давидович

Смерть
1942

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