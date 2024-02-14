Хенкин (Хацкевич) Хана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хацкевич ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хенкин Давидович
Рождение ребёнка
16.09.1926
Сын: Хенкин Михаил
Отец ребёнка: Хенкин Давидович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Хенкинa) Соня ((София)
Отец ребёнка: Хенкин Давидович
Смерть
1942