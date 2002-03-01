Николай Юркин
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1943
Дата смерти01.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1961 и 1968
Рождение ребёнка
29.06.1968
Мать ребёнка: Юркина (Шумская) Мария Яцковна
Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
01.03.2002
Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond