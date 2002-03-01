Николай Юркин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Юркин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1943

Дата смерти

01.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1961 и 1968

Жена: Юркина (Шумская) Мария Яцковна

Рождение ребёнка
29.06.1968

Сын: Юркин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Юркина (Шумская) Мария Яцковна

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
01.03.2002
Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

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