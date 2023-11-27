Устинова (Бинда) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.03.1928
Дата смерти27.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1947
Рождение ребёнка
20.11.1947
Отец ребёнка: Брусник Василий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
31.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брусник Василий Варфоломеевич
Смерть
27.11.2023
Жуковский, Жуковский, Московская область