Устинова (Бинда) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Бинда) Раиса Ивановна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

03.03.1928

Дата смерти

27.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1928

Отец: Бинда Иван Андреевич

Мать: Хованская (Каширина) Татьяна Ивановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Семён Васильевич

Бракосочетание
23.01.1947

Муж: Брусник Василий Варфоломеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1947

Сын: Брусник Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Брусник Василий Варфоломеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брусник Василий Варфоломеевич

Смерть
27.11.2023
Жуковский, Жуковский, Московская область

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