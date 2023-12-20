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Пономарева Евдокия Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1903

Сын: Пономарев Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно

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