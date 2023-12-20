Пономарева Евдокия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1903
Сын: Пономарев Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно