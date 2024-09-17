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Ланбин Василий Иванов

Место рождения

Билярск

Дата рождения

23.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1867

Отец: Ланбин Иван Родионов

Мать: Ланбина Авдотья (Евдокия) Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова

Крещение
24.01.1867
Бракосочетание
26.01.1887

Жена: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1887

Сын: Ланбин Косма Васильев

Мать ребёнка: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1894

Сын: Ламбин (Ланбин) Константин Васильевич

Мать ребёнка: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1895

Сын: Ламбин (Ланбин) Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова

Пропал без вести
Рождение ребёнка
10.01.1898

Сын: Ламбин (Ланбин) Ксенофонт Васильевич

Мать ребёнка: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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