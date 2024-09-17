Ланбин Василий Иванов
Место рожденияБилярск
Дата рождения23.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
24.01.1867
Бракосочетание
26.01.1887
Рождение ребёнка
29.10.1887
Мать ребёнка: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
10.05.1894
Сын: Ламбин (Ланбин) Константин Васильевич
Мать ребёнка: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
31.12.1895
Сын: Ламбин (Ланбин) Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова
Пропал без вести
Рождение ребёнка
10.01.1898
Сын: Ламбин (Ланбин) Ксенофонт Васильевич
Мать ребёнка: Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова
Смерть
Неизвестно