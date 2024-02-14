Савельева (Милюхина) Прасковья Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Милюхина) Прасковья Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милюхин Афонасий Данилович

Мать: Милюхина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
10.12.1927

Дочь: Дзивина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябко Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович

Смерть
Неизвестно
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