Савельева (Милюхина) Прасковья Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1927
Дочь: Дзивина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябко Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Сидорович
Смерть
Неизвестно