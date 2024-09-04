Беляков Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Георгий (Егор)
Мать: Белякова Авдотья
Рождение ребёнка
1913
Сын: Беляков Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1915
Место службы: 219-й пехотный Котельнический полк, рядовой, Дата события: 03.07.1915
Рождение ребёнка
1927
Сын: Беляков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно