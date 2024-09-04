Беляков Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Георгий (Егор)

Мать: Белякова Авдотья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Беляков Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1915
Место службы: 219-й пехотный Котельнический полк, рядовой, Дата события: 03.07.1915
Рождение ребёнка
1927

Сын: Беляков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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