Соколова (Ежова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Ежова) Мария Михайловна

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Место рождения

Ивакино, Курбская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

16.01.1918

Дата смерти

18.09.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивакино, Курбская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1945

Дочь: Балашова Галина Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Васильевич

Лопырево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.09.2000
Мордвиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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