Соколова (Ежова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.01.1918
Дата смерти18.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1918
Рождение ребёнка
06.05.1945
Дочь: Балашова Галина Петровна
Отец ребёнка: Соколов Петр Васильевич
Лопырево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.09.2000
Мордвиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область