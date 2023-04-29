Агейкин Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агейкин Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агейкина Ольга Львовна

Место жительства
1919
Глубое, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.03.1919

Дочь: Агейкина Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Агейкина Ольга Львовна

Смерть
Неизвестно

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