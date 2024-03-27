Ковалев Никон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каталажный (Ковалев) Пелагея Никоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалева) Елизавета Никоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
10.05.1894
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
14.09.1900
Дочь: Скворцова (Ковалева) Прасковья Никоновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно