Ковалев Никон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Никон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каталажный (Ковалев) Пелагея Никоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалева) Елизавета Никоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Сергей Никонович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
10.05.1894

Сын: Ковалев Сергей Никонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
14.09.1900

Дочь: Скворцова (Ковалева) Прасковья Никоновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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