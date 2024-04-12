Кирьянова Аксенья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения06.08.1898
Дата смерти02.01.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1898
Отец: Кирьянов Никифор
Рождение ребёнка
05.02.1924
Сын: Ломакин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Ломакин Николай Андреянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1987
Сосенки, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва