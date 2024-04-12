Кирьянова Аксенья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянова Аксенья Никифоровна

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Место рождения

Потапово, Подольск, Московская область

Дата рождения

06.08.1898

Дата смерти

02.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1898

Отец: Кирьянов Никифор

Мать: не указана

Потапово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1924

Сын: Ломакин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Ломакин Николай Андреянович

Потапово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Николай Андреянович

Смерть
02.01.1987
Сосенки, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
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