Пешков Иван Стефанович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 10.10.1941 по ?.07.1942
Воинское звание: красноармеец
Смерть
?.07.1943
Причина смерти: погиб в WW2