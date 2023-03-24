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Пешков Иван Стефанович

Место рождения

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Пешков Стефан Епифанович

Мать: Пешкова Пелагея Севостьяновна

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 10.10.1941 по ?.07.1942
Воинское звание: красноармеец
Смерть
?.07.1943
Причина смерти: погиб в WW2

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