Таскин Герасим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1696 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1696 ст.
Отец: Таскин Павел Кузьмич
Мать: Таскина Орина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таскина Офимья
Рождение ребёнка
С 1706 по 1717 ст.
Сын: Таскин Перфил Герасимович
Мать ребёнка: Таскина Офимья
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Мать ребёнка: Таскина Офимья
Смерть
Неизвестно