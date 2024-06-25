Таскин Герасим Павлович Вычислено 1696 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТаскин Герасим Павлович

Таскин Герасим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1696 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1669 по 1671 г.р.

Мать

Вычислено 1673 г.р.

Жена

Вычислено 1696 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1696 ст.

Отец: Таскин Павел Кузьмич

Мать: Таскина Орина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскина Офимья

Рождение ребёнка
С 1706 по 1717 ст.

Сын: Таскин Перфил Герасимович

Мать ребёнка: Таскина Офимья

Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Таскин Петр Герасимов

Мать ребёнка: Таскина Офимья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.