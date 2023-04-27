Морозов Алексей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно