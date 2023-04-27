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Морозов Алексей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Морозова (Дюканова) Белла Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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