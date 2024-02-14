Снежинская (Руснак) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнежинская (Руснак) Татьяна

Снежинская (Руснак) Татьяна

Место рождения

Ананьев, Одесская область, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русначенко Никита Лукьянович

Мать: Русначенко (Ганул) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снежинский Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снежинский Петр

Рождение ребёнка
04.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снежинский Петр

Рождение ребёнка
22.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снежинский Петр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.