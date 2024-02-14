Vihitty (Мифтахетдин) Галия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Низаметдин Мухетдин
Рождение ребёнка
28.02.1907
Сын: Nisametdin Ymär
Отец ребёнка: Низаметдин Мухетдин
Рождение ребёнка
1908
Сын: Nisametdin Osman
Отец ребёнка: Низаметдин Мухетдин
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Nisametdin) Alime
Отец ребёнка: Низаметдин Мухетдин
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Nisametdin) Mörside
Отец ребёнка: Низаметдин Мухетдин
Смерть
11.01.1925