Vihitty (Мифтахетдин) Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vihitty (Мифтахетдин) Галия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низаметдин Мухетдин

Рождение ребёнка
28.02.1907

Сын: Nisametdin Ymär

Отец ребёнка: Низаметдин Мухетдин

Рождение ребёнка
1908

Сын: Nisametdin Osman

Отец ребёнка: Низаметдин Мухетдин

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Nisametdin) Alime

Отец ребёнка: Низаметдин Мухетдин

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Nisametdin) Mörside

Отец ребёнка: Низаметдин Мухетдин

Смерть
11.01.1925

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