Юмагулов Хусаин
Место рожденияд.Ибраево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1914
Дочь: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна
Мать ребёнка: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна
Рождение ребёнка
21.04.1926
Дочь: Зиганшина (Юмагулова) Зульфикамал Хусаиновна
Мать ребёнка: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна
Рождение ребёнка
12.05.1931
Дочь: Юмагулова (Юмагулова) Сара Хусаиновна
Мать ребёнка: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна
Смерть
1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно