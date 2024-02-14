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Юмагулов Хусаин

Место рождения

д.Ибраево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна

Рождение ребёнка
05.03.1914

Дочь: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Мать ребёнка: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна

Рождение ребёнка
21.04.1926

Дочь: Зиганшина (Юмагулова) Зульфикамал Хусаиновна

Мать ребёнка: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна

Рождение ребёнка
12.05.1931

Дочь: Юмагулова (Юмагулова) Сара Хусаиновна

Мать ребёнка: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна

Смерть
1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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