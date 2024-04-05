Bujan/Bujański Jan Bujański/ 24.07.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bujan/Bujański Jan Bujański/

Место рождения

Patok/Kałuszyn akt 123/1858

Дата рождения

24.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1858

Отец: Bujan Walenty

Мать: Bujan (Pieniek) Anna

Patok/Kałuszyn akt 123/1858
Бракосочетание
19.10.1891

Жена: Bujan (Wójcik) Emilia

Kałuszyn/Wola Paprotnia akt 35/1891
Бракосочетание
18.11.1894

Жена: Bujan/Bujańska (Badurek) Julianna

Kałuszyn akt 57/1894
Смерть
Неизвестно

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