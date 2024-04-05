Bujan/Bujański Jan Bujański/
Место рожденияPatok/Kałuszyn akt 123/1858
Дата рождения24.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1858
Отец: Bujan Walenty
Мать: Bujan (Pieniek) Anna
Patok/Kałuszyn akt 123/1858
Бракосочетание
19.10.1891
Жена: Bujan (Wójcik) Emilia
Kałuszyn/Wola Paprotnia akt 35/1891
Бракосочетание
18.11.1894
Kałuszyn akt 57/1894
Смерть
Неизвестно