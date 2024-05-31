Струницкая Мария
Место рожденияг. Винница, Украина
Дата рождения22.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1882
Отец: Арсений
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Муж: Струницкий Виктор
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Трубилова (Струницкая) Евгения
Отец ребёнка: Струницкий Виктор
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Симбирская (Струницкая) Екатерина
Отец ребёнка: Струницкий Виктор
Смерть
Неизвестно