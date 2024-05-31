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Струницкая Мария

Место рождения

г. Винница, Украина

Дата рождения

22.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1882

Отец: Арсений

Мать: не указана

Бракосочетание
1907

Муж: Струницкий Виктор

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Трубилова (Струницкая) Евгения

Отец ребёнка: Струницкий Виктор

Туркестан, городская администрация Туркестан, Туркестанская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Симбирская (Струницкая) Екатерина

Отец ребёнка: Струницкий Виктор

Туркестан, городская администрация Туркестан, Туркестанская область
Смерть
Неизвестно

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