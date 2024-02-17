Алаев Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаев Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1954

Отец: Алаев Сергей Федорович

Мать: Алаева Мария Максимовна

Рождение ребёнка
04.12.1982

Дочь: Алаева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Алаева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
23.06.1988

Дочь: Алаева Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Алаева Александра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаева Александра Семеновна

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