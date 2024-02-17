Алаев Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1954
Отец: Алаев Сергей Федорович
Мать: Алаева Мария Максимовна
Рождение ребёнка
04.12.1982
Дочь: Алаева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Алаева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
23.06.1988
Дочь: Алаева Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Алаева Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно