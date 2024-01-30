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Машугин Петр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1935

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Машугин Николай Иванович

Мать: Машугина Пилагея Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
Около 24.12.1960

Сын: Машугин Александр

Мать ребёнка: Машугина Зоя

Рождение ребёнка
1963

Сын: Машугин Сергей

Мать ребёнка: Машугина Зоя

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Машугина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машугин Евгений

Мать ребёнка: Машугина Зоя

Смерть
2023
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