Машугин Петр
Место рожденияРоссия
Дата рождения1935
Дата смерти2023
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Россия
Рождение ребёнка
Около 24.12.1960
Сын: Машугин Александр
Мать ребёнка: Машугина Зоя
Рождение ребёнка
1963
Сын: Машугин Сергей
Мать ребёнка: Машугина Зоя
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Машугина Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машугин Евгений
Мать ребёнка: Машугина Зоя
Смерть
2023