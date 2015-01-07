Холстова (Шитухина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холстова (Шитухина) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1957

Дата смерти

07.01.2015

Пол

Женский

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Около 1918 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1957

Отец: Шитухин Василий Павлович

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.ород Железноводск Ставропольского края
Рождение ребёнка
31.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.ород Железноводск Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.01.2015
г.ород Железноводск Ставропольского края
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