Холстова (Шитухина) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1957
Дата смерти07.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1957
Отец: Шитухин Василий Павлович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.ород Железноводск Ставропольского края
Рождение ребёнка
31.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.ород Железноводск Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.01.2015
г.ород Железноводск Ставропольского края