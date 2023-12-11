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Буторова 1дочь Григорьевна
Буторова 1дочь Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Буторов Григорий Карпович
1930 г.р.
Мать
Буторова Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Буторов Григорий Карпович
Мать:
Буторова Татьяна
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