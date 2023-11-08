Семина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семина (Образцова)) Надежда

Отец ребёнка: Семин (Образцов) Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семин (Образцов) Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
04.08.1908

Дочь: Кантильянова (Семина (Образцова)) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Семин (Образцов) Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
29.12.1912

Дочь: (Семина (Образцова)) Клавдия

Отец ребёнка: Семин (Образцов) Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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