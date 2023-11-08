Семина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семина (Образцова)) Надежда
Отец ребёнка: Семин (Образцов) Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1908
Рождение ребёнка
29.12.1912
Дочь: (Семина (Образцова)) Клавдия
Отец ребёнка: Семин (Образцов) Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно