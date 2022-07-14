Смышляев Руслан
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Смышляева (Погудина) Светлана Анатольевна18.06.1989 г.р.
Дети
(Смышляева) Анна РуслановнаНеизвестно г.р.
(Смышляева) Полина РуслановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смышляева) Анна Руслановна
Мать ребёнка: Смышляева (Погудина) Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смышляева) Полина Руслановна
Мать ребёнка: Смышляева (Погудина) Светлана Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно