Петрыкина (Дьякова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрыкина (Дьякова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1907

Муж: Петрыкин ВАСИЛИЙ СИЛАЕВИЧ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1907

Сын: Петрыкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИЙ СИЛАЕВИЧ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1910

Сын: Петрыкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИЙ СИЛАЕВИЧ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
крестные: Петрыкины Андрей Силаева и девица Евдокия Андреевна

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