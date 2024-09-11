Петрыкина (Дьякова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1907
Рождение ребёнка
03.11.1907
Сын: Петрыкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИЙ СИЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
29.03.1910
Отец ребёнка: Петрыкин ВАСИЛИЙ СИЛАЕВИЧ
крестные: Петрыкины Андрей Силаева и девица Евдокия Андреевна