Елепин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елепин Иван Иванович

Место рождения

Омская обл., Калачинский р-н, с. Оконечниково

Дата рождения

1924

Дата смерти

07.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Елепин (Yelepin) Иван (Ivan)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елепина (Елепина) Мария

Рождение ребёнка
07.11.1935

Дочь: Муравьёва (Елепина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Елепина (Елепина) Мария

Смерть
07.09.1943

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