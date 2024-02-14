Елепин Иван Иванович
Место рожденияОмская обл., Калачинский р-н, с. Оконечниково
Дата рождения1924
Дата смерти07.09.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Елепин (Yelepin) Иван (Ivan)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елепина (Елепина) Мария
Рождение ребёнка
07.11.1935
Дочь: Муравьёва (Елепина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Елепина (Елепина) Мария
Смерть
07.09.1943