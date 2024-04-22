Селиванова Афанасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Около 1865
Муж: Селиванов Николай
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Селиванова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Селиванов Николай
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Селиванова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Селиванов Николай
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Селиванова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Селиванов Николай
Смерть
Неизвестно