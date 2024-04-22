Селиванова Афанасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова Афанасия Михайловна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Селиванов Николай

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Селиванова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Селиванов Николай

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Селиванова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Селиванов Николай

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Селиванова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Селиванов Николай

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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